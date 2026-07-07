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Vorfälle häufen sich

Sekundenschlaf: Lenker krachte gegen Leitschienen

Kärnten
07.07.2026 06:53
Der gefährliche Schlaf am Steuer kann Leben kosten.
Der gefährliche Schlaf am Steuer kann Leben kosten.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Unfälle wegen Sekundenschlaf häufen sich. Erneut fielen einem Lenker (19) die Augen am Steuer zu. Er kam auf der Autobahn bei Feistritz von der Straße ab und prallte mehrmals gegen die Leitschienen.

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Der 19-Jährige war am Montag um 17. 40 Uhr mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn in Richtung Villach unterwegs. Er dürfte müde geworden sein, denn im Bereich von Feistritz kam der Villacher wegen Sekundenschlaf von der Straße ab. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen mehrere Leitschienen. 

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Der 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Villach.

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