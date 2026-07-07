Sekundenschlaf: Lenker krachte gegen Leitschienen

Der 19-Jährige war am Montag um 17. 40 Uhr mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn in Richtung Villach unterwegs. Er dürfte müde geworden sein, denn im Bereich von Feistritz kam der Villacher wegen Sekundenschlaf von der Straße ab. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen mehrere Leitschienen.