Spaß, Genuss und Zeitvertreib für jede Altersstufe

Großartige Unterhaltung und viel Abwechslung für Groß und Klein werden am Wochenende in OÖ geboten: Für all jene, die gerne das Tanzbein schwingen, warten in Wels beim Sommernachtsball sechs Tanzparketts. Spannung pur wird bei der Lesung mit Edwin Haberfellner in Windischgarsten geboten. Und die Lust auf Bücher wird bei Kindern oder Teenagern in Ottensheim beim „Lese- und Geschichtenfestival“ entfacht.