Lenker (18) mit jungen Passagieren überschlagen

Ein erst 18-jähriger Lenker dürfte wohl eine Kurve auf der Hohe Straße am Pöstlingberg etwas zu sportlich genommen sein: Er flog samt seinen drei jungen Passagieren in seinem Auto von der Straße, das Auto überschlug sich. Alle konnten sich selbst befreien und kamen in Linzer Krankenhäuser.
Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Mittwoch gegen 22:35 Uhr im Linzer Stadtgebiet. Ein 18-Jähriger aus Traun fuhr mit seinem Auto auf der Hohe Straße Richtung stadtauswärts. In einer leichten Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab, wurde in die Böschung geschleudert und überschlug sich.
Selbstständig aus Auto befreit
Am Ende blieb das Auto am Dach liegen. Der 18-Jährige sowie seine drei Mitfahrer, ein 17-Jähriger aus Wilhering, ein weiterer 18-jähriger Trauner und eine 17-Jährige aus Neuhofen an der Krems erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien und wurden in Linzer Krankenhäuser eingeliefert.
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