Für jeden Fünften ist der Job psychisch belastend

Diese Beschäftigten berichten demnach wesentlich öfter von „schlechten Gesundheitsbedingungen, höherem Unfallrisiko und stärkerem Zeit- und Arbeitsdruck als andere“, warnen die Arbeitnehmervertreter.

Wobei auch die allgemeine Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei. Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten sich Stress, Gereiztheit und depressive Verstimmungen deutlich verstärkt. „Mehr als ein Fünftel der Beschäftigten empfindet die Arbeit als psychisch belastend, mehr als ein Viertel steht unter starkem Zeitdruck. Betroffen sind vor allem Branchen wie Gesundheitswesen, Tourismus und das Bauwesen sowie in wachsendem Ausmaß auch junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer OÖ.