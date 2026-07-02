Für jeden Fünften ist der Job psychisch belastend

Rund 14 Prozent der Arbeitnehmer arbeiten regelmäßig unter freiem Himmel, im Bauwesen ist es ein Drittel und im Verkehrs- und Nachrichtenwesen ein Fünftel – das ergibt eine Auswertung der Arbeiterkammer Oberösterreich.
Diese Beschäftigten berichten demnach wesentlich öfter von „schlechten Gesundheitsbedingungen, höherem Unfallrisiko und stärkerem Zeit- und Arbeitsdruck als andere“, warnen die Arbeitnehmervertreter.
Wobei auch die allgemeine Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei. Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten sich Stress, Gereiztheit und depressive Verstimmungen deutlich verstärkt. „Mehr als ein Fünftel der Beschäftigten empfindet die Arbeit als psychisch belastend, mehr als ein Viertel steht unter starkem Zeitdruck. Betroffen sind vor allem Branchen wie Gesundheitswesen, Tourismus und das Bauwesen sowie in wachsendem Ausmaß auch junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer OÖ.
42 Minuten Arbeitszeit pro Tag für Privates
Mit ein Grund sei das Vermischen von Arbeitszeit und Freizeit. Dies nehme zwar zu, bestätigt auch die Wirtschaftskammer – aber anders als von der Arbeiterkammer behauptet. Die Arbeitgeber verweisen auf eine Umfrage, wonach die Arbeitnehmer außerhalb der Dienstzeit täglich rund 15 Minuten mit Beruflichem befasst seien. Dem stünden aber 42 Minuten pro Tag gegenüber, die nach Angabe der Arbeitnehmer selbst für die private Nutzung von Smartphone und PC in der Arbeitszeit aufgehen.
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