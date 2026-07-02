Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Expertin gibt Tipps

So wächst das teuerste Gewürz der Welt im Garten

Oberösterreich
02.07.2026 15:00
Nicht nur in der Küche, sondern auch im Garten ein Hingucker: der Safrankrokus – die einzig ...
Nicht nur in der Küche, sondern auch im Garten ein Hingucker: der Safrankrokus – die einzig essbare Krokusart.(Bild: Patrizia Haslinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Safran gilt Luxuszutat in der Küche und ist entsprechend teuer, wenn man ihn küchenfertig kaufen will. Garten-Profi Patrizia Haslinger verrät in der „Krone“, wie Hobbygärtner das „Gold“ unter den Pflanzen anbauen können. Allerdings gibt es eine großes ABER.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Safran gilt als das teuerste Gewürz der Welt. Umso überraschender ist, dass man ihn auch im eigenen Garten kultivieren kann. Der Safrankrokus (lateinisch: Crocus sativus) ist nämlich deutlich unkomplizierter, als sein exklusiver Ruf vermuten lässt – und die einzig essbare Krokusart! Er ist durch eine Mutation entstanden und der einzige seiner Art. Safran kann nur durch teilen der Knollen vermehrt werden. Aber Achtung vor Verwechslung mit giftiger Herbstzeitlose! Tipp: Man erkennt ihn an den drei roten Fäden.

Anbau auch in Österreich
Auch in Österreich werden die traditionellen Anbaugebiete, wie NÖ, Burgenland oder Salzburg, wiederbelebt. Gepflanzt werden die Knollen von Juli bis Anfang September – also ist genau jetzt die beste Pflanzzeit! Ideal ist ein sonniger Standort mit lockerem, gut durchlässigem Boden. Staunässe verträgt der Safrankrokus schlecht, deshalb lohnt es sich, schwere Böden mit Sand oder Kompost aufzulockern.

Durch seine drei Fäden lässt sich der Safrankrokus von der giftigen Herbstzeitlose ...
Durch seine drei Fäden lässt sich der Safrankrokus von der giftigen Herbstzeitlose unterscheiden.(Bild: Patrizia Haslinger)

Drei Fäden in den Blüten
Die Knollen kommen etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter tief in die Erde. Während viele Gartenpflanzen im Herbst bereits ihre beste Zeit hinter sich haben, läuft der Safrankrokus genau dann zur Höchstform auf. Seine violetten Blüten erscheinen meist im Oktober und November. In jeder Blüte sitzen drei rote Narbenfäden – diese werden als Safran geerntet und das von Hand. Das erklärt auch, warum das Gewürz so teuer ist: Für ein Kilogramm Safran benötigt man rund 150.000 Blüten!

Ernte ist Geduldssache
Die Ernte erfolgt an trockenen Tagen. Die Blüten werden täglich gepflückt und die roten Fäden vorsichtig herausgelöst. Anschließend müssen sie getrocknet werden. Erst danach entwickelt sich das typische Safranaroma, das wir aus der Küche kennen. Er sollte mindestens sechs Monate reifen dürfen.

Safran ist pflegeleicht und winterhart
Viel Pflege benötigt der Safrankrokus nicht. Er ist winterhart, kommt mit unseren Temperaturen gut zurecht und braucht nur selten zusätzliche Wassergaben. Wichtig ist vor allem, das Beet möglichst unkrautfrei zu halten. Ich selbst hab ihn teils in eigenen Boxen und auch direkt im Staudenbeet gepflanzt.

Ihre Ratgeberin

Patrizia Haslinger ist Gartendesignerin und -coach aus Leidenschaft. Darüber hinaus ist sie auch geprüfte Hochzeitsplanerin. Noch mehr Informationen und Tipps von der Herzensgärtnerin finden Sie auf www.theheartgardener.at

Wer auf eine große Gewürzernte hofft, sollte die Erwartungen allerdings etwas dämpfen. Für größere Mengen Safran braucht es, wie erwähnt, sehr viele Blüten. Doch genau darum geht es beim Anbau oft gar nicht. Es ist doch der „Gärtnerstolz“, ein außergewöhnliches Gewürz selbst gezogen zu haben.

Magische Stimmung im Garten
Im Sommer wird der Garten oft bis spät in den Abend genutzt. Gerade jetzt, wo die Temperaturen tagsüber unerträglich sind, freut man sich über Abkühlung am Abend. Mit der richtigen Beleuchtung lässt sich dabei ganz einfach eine Atmosphäre schaffen, die auch an orientalische Gärten erinnern kann.

Patrizia Haslinger hat diese Terrasse in Linz dank Lichtakzenten in eine magische Oase ...
Patrizia Haslinger hat diese Terrasse in Linz dank Lichtakzenten in eine magische Oase verwandelt.(Bild: Patrizia Haslinger)

Warmes Licht und Schatten
Besonders schön wirken Laternen aus Metall oder Glas, die warmes Licht verbreiten und dekorative Schatten werfen. Sie können entlang von Wegen, auf der Terrasse oder zwischen Pflanzgefäßen platziert werden. Eine große Wirkung haben Strahler, die Solitärgehölze von unten illuminieren. Ergänzt durch Lichterketten in Bäumen oder an einer Pergola, entsteht eine gemütliche Stimmung, ohne dass der Garten zu hell wirkt. Wichtig ist daher ein zurückhaltender Einsatz von Licht.

Licht, ohne dass der Garten zu hell wirkt.
Licht, ohne dass der Garten zu hell wirkt.(Bild: Patrizia Haslinger)

Einzelne Akzente wirken meist besser als eine flächige Ausleuchtung. Warmweiße Leuchtmittel lassen Pflanzen und Materialien natürlicher erscheinen. Passend zum orientalischen Flair können duftende Pflanzen wie Orangenbäumchen, Duftrosen, Jasmin, aber auch mediterrane Kräuter wie Lavendel oder Rosmarin in die Gestaltung integriert werden. So spricht der Garten nicht nur das Auge an, sondern auch die Nase. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.07.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.394 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.092 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.077 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
708 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Oberösterreich
Expertin gibt Tipps
So wächst das teuerste Gewürz der Welt im Garten
Eventtipps in OÖ
Spaß, Genuss und Zeitvertreib für jede Altersstufe
Befreiten sich selbst
Lenker (18) mit jungen Passagieren überschlagen
Sport Tv Logo
In Rom ein „Oldie“
„Könnte sein Papa sein!“ Mit 41 in der Junioren-EM
Paukenschlag:
Fritz Egger gibt Leitung des Theatersommers ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf