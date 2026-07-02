So wächst das teuerste Gewürz der Welt im Garten

Drei Fäden in den Blüten

Die Knollen kommen etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter tief in die Erde. Während viele Gartenpflanzen im Herbst bereits ihre beste Zeit hinter sich haben, läuft der Safrankrokus genau dann zur Höchstform auf. Seine violetten Blüten erscheinen meist im Oktober und November. In jeder Blüte sitzen drei rote Narbenfäden – diese werden als Safran geerntet und das von Hand. Das erklärt auch, warum das Gewürz so teuer ist: Für ein Kilogramm Safran benötigt man rund 150.000 Blüten!