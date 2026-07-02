Fritz Egger gibt Leitung des Theatersommers ab

Die Uraufführung in der Regie von Georg Schmiedleitner, mit einem spielfreudigen Ensemble und als Kooperation mit der communale OÖ ist sehr gelungen, wir haben darüber berichtet. Besonders zahlreiche begeisterte Rückmeldungen von Publikum und Medien nach mittlerweile 17 Vorstellungen kennzeichnen die noch laufende Saison – und krönen Eggers Theaterarbeit. Und dennoch folgt nun der Paukenschlag, er sagt: „Das hat mich dazu bewogen, die künstlerische Leitung auf diesem Höhepunkt und in großer Dankbarkeit zurückzulegen.“