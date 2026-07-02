Fritz Egger gibt Leitung des Theatersommers ab

Nach acht Jahren, sieben Spielzeiten und einem beispiellosen Aufschwung des Theatersommers Meggenhofen legt Fritz Egger mit Saisonende 2026 die künstlerische Leitung zurück. Sein Abschied erfolgt nach der umjubelten Uraufführung von „Spaltboden“ – dem ersten Theaterstück aus seiner eigenen Feder.
„Mit ‘Spaltboden‘ konnte ich diesem besonderen Theaterort heuer ein Stück auf den Leib schreiben“, sagt Fritz Egger, beliebter Schauspieler in Film- und Fernsehen.
Die Uraufführung in der Regie von Georg Schmiedleitner, mit einem spielfreudigen Ensemble und als Kooperation mit der communale OÖ ist sehr gelungen, wir haben darüber berichtet. Besonders zahlreiche begeisterte Rückmeldungen von Publikum und Medien nach mittlerweile 17 Vorstellungen kennzeichnen die noch laufende Saison – und krönen Eggers Theaterarbeit. Und dennoch folgt nun der Paukenschlag, er sagt: „Das hat mich dazu bewogen, die künstlerische Leitung auf diesem Höhepunkt und in großer Dankbarkeit zurückzulegen.“
Mit seinem Rückzug als künstlerischer Leiter endet eine erfolgreiche Theaterära. Er selbst möchte künftig mehr Zeit für Filmdrehs haben. Egger ist regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem in den Landkrimis oder in „Die Toten von Salzburg“.
Was wird er vermissen? „Dem Publikum gilt mein Dank für sein waches und stetig wachsendes Interesse, seine Treue und die bereichernden Gespräche unter den Obstbäumen nach den Vorstellungen.“
Viele prominente Künstlerinnen und Künstler haben in den vergangenen Sommern den Kircheckerhof, der seit 2018 als Bühne dient, bespielt und belebt. Ob und in welcher Form diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Auch Obfrau Maria Rotschopf soll sich zurückziehen.
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