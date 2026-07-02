KulturEXPO: „Abenteuer Welterbe“ vor der Haustür

Zeitgenössische Kunst und Vereine werden eingebunden

Die Vorbereitungen für die KulturEXPO laufen bereits auf Hochtouren. Über einen Projekt-Call wurden nicht weniger als 159 Ideen eingereicht. Nur rund zehn Prozent davon sollen schließlich verwirklicht werden. Das Land stellt dafür vorerst 4,2 Millionen Euro bereit, weitere Investitionen für bauliche Maßnahmen könnten noch hinzukommen.