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2,2 Promille am Morgen

Motorradfahrer starb bei Unfall mit Alkolenker

Oberösterreich
02.07.2026 19:32
Der Autofahrer wurde nach dem Unfall zum Alkotest gebeten und dieser ergab um kurz vor 9 Uhr 2,2 ...
Der Autofahrer wurde nach dem Unfall zum Alkotest gebeten und dieser ergab um kurz vor 9 Uhr 2,2 Promille.(Bild: sos)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

2,2 Promille am Morgen! War der Vollrausch eines Autolenkers Schuld daran, dass ein Motorradfahrer bei einem Unfall sein Leben verlor? Die Spurenlage ist unklar, ein Sachverständiger muss klären, wer auf die falsche Seite kam.

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Der Autofahrer konnte noch nicht einvernommen werden – er war um 8.30 Uhr am Morgen so betrunken, dass an eine Vernehmung nicht zu denken war. Am Ende wird ein Sachverständiger die Hinweise geben müssen, wer am Tod eines Motorradfahrers (66) aus Natternbach die Schuld trägt.

Im Spital verstorben
Mit seiner Aprilia war am Donnerstagmorgen der 66-jährige Rudolf A. aus Natternbach ausgefahren, war in Tumeltsham auf dem Autobahnzubringer Ried Richtung der Bezirkshauptstadt unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegenkam. Ob es den Biker zu weit zur Straßenmitte „getragen“ hatte oder der 56-jährige Autofahrer aus Lambrechten auf die falsche Seite geraten war, ist unklar. Jedenfalls krachten die Fahrzeuge frontal zusammen und wurden von der B141a geschleudert. Der Motorradfahrer kam noch per Notarzt ins Krankenhaus nach Ried, verstarb dort aber wenig später.

Grob fahrlässige Tötung
Der Autofahrer blieb beim Frontalunfall unverletzt, der Alkotest ergab 2,2 Promille. Seinen Führerschein ist der Lenker jetzt los, es wird auch wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt. Da die Spurenlage am Unfallort nicht eindeutig war, liegt es eben am bestellten Sachverständigen zu klären, wer den Unfall ursächlich ausgelöst hat.

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Ein Jahr Führerschein weg
Kommt der Experte zum Schluss, dass die Hauptschuld dem betrunkenen Autolenker zuzusprechen ist, muss dieser vor Gericht im Falle einer Verurteilung mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Ob er erklären kann oder will, warum er um 8.30 Uhr schon volltrunken hinterm Steuer gesessen hat, ist unklar und nebensächlich. Der Führerschein ist für mindestens ein Jahr weg und er muss mit bis zu 5900 Euro Geldstrafe seitens der Bezirksbehörde rechnen.

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