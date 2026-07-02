Motorradfahrer starb bei Unfall mit Alkolenker

Im Spital verstorben

Mit seiner Aprilia war am Donnerstagmorgen der 66-jährige Rudolf A. aus Natternbach ausgefahren, war in Tumeltsham auf dem Autobahnzubringer Ried Richtung der Bezirkshauptstadt unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegenkam. Ob es den Biker zu weit zur Straßenmitte „getragen“ hatte oder der 56-jährige Autofahrer aus Lambrechten auf die falsche Seite geraten war, ist unklar. Jedenfalls krachten die Fahrzeuge frontal zusammen und wurden von der B141a geschleudert. Der Motorradfahrer kam noch per Notarzt ins Krankenhaus nach Ried, verstarb dort aber wenig später.