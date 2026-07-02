Eine neue „Åhnlroas“ im Sisipark in Bad Ischl

So entstand auch ein Dialog zwischen Jung und Alt. „Auch regionale Initiativen wie eine Strickgruppe und Senioren aus dem betreuten Wohnen wurden eingebunden.“ Fazit: Die „Åhnlroas“ ist nicht nur eine künstlerische „Reise“ („Roas“) zu den Menschen und ihren Geschichten, sondern bringt auch die Generationen zusammen.