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Alt und Jung beisammen

Eine neue „Åhnlroas“ im Sisipark in Bad Ischl

Oberösterreich
02.07.2026 12:00
Wieder haben sich viele jung gebliebene, aktive Seniorinnen und Senioren beteiligt, auch Gruppen ...
Wieder haben sich viele jung gebliebene, aktive Seniorinnen und Senioren beteiligt, auch Gruppen wie eine Strick- runde machten mit.(Bild: Catherine Ebser)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Es ist ein Kulturhauptstadt-Projekt, das 2024 startete und bis heute eine spannende Fortsetzung findet: Fotografin Catherine Ebser porträtiert die ältere Generation voller Schönheit und Lebensfreude. Die neue „Åhnlroas“ ist als Dauerausstellung im Sisipark in Bad Ischl zu sehen.

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Die „Åhnlroas“ ist kein klassisches Brauchtum, sondern so nennt sich ein modernes Kunst- und Gesellschaftsprojekt, das im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 erstmals verwirklicht worden ist – und bis heute eine Fortsetzung findet.

Im Mittelpunkt des Fotoprojekts, das Catherine Ebser mit großer Liebe verfolgt, stehen ältere Menschen aus der Region Salzkammergut. Sie werden von Ebser – eine gebürtige Ischlerin, die in Wien lebt – als „reife Supermodels“ porträtiert.

Styling mit Genuss und Zeit zum Plaudern
Die Fotografin stellt Kleidung, Styling und Make-up zur Verfügung: „Stylen und Schminken nehmen meist mehr Zeit in Anspruch als das Fotografieren selbst, auch weil viel geplaudert werden muss“, sagt sie schmunzelnd. Die Fotos zeigen lebensfrohe, selbstbewusste Senioren.

Eleganz in Tracht und Liebe kennen kein Alter
Eleganz in Tracht und Liebe kennen kein Alter(Bild: Catherine Ebser)
Schülerinnen der HLW haben beim Make-up geholfen
Schülerinnen der HLW haben beim Make-up geholfen(Bild: Catherine Ebser)
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Schülerinnen halfen bei den Vorbereitungen
Heuer lancierte Ebser bereits zum dritten Mal eine „Åhnlroas“, wieder sind die professionellen Porträtfotos als Outdoor-Ausstellung im Ischler Sisipark zu sehen.

„Dieses Mal habe ich das Projekt auf eine nächste Ebene gebracht“, sagt sie im „Krone“-Talk. „Eine Schülerinnengruppe der HLW Ischl hat das Shooting begleitet, bei den Make-ups geholfen, im Hintergrund kleine Interviews geführt.“

So entstand auch ein Dialog zwischen Jung und Alt. „Auch regionale Initiativen wie eine Strickgruppe und Senioren aus dem betreuten Wohnen wurden eingebunden.“ Fazit: Die „Åhnlroas“ ist nicht nur eine künstlerische „Reise“ („Roas“) zu den Menschen und ihren Geschichten, sondern bringt auch die Generationen zusammen.

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