Neunjähriger Bub auf der Straße von Auto gerammt

Zu einem dramatischen Vorfall kam am Mittwoch in Bad Ischl (Oberösterreich). Ein neunjähriger Schüler wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto gerammt und offenbar schwer verletzt. Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.
Ein 66-jähriger Autolenker aus Bad Ischl war am Mittwoch mit seinem Pkw in einer 30-km/h-Zone auf der Leiterbergstraße in seiner Heimatstadt unterwegs. Plötzlich soll dort ein neunjähriger Schüler auf die Fahrbahn gelaufen sein.
Zu Boden gestoßen
Trotz einer Vollbremsung konnte der Lenker einen Zusammenprall mit dem Kind leider nicht verhindern. Der Bub wurde erfasst und zu Boden gestoßen.
Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Neunjährige von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 3 ins Krankenhaus Vöcklabruck geflogen. Der Autolenker blieb bei dem Unfall unverletzt.
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