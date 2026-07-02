22-jähriger Engländer verstärkt Meister LASK

Der 22-jährige Engländer Miguel Freckleton wird in der kommenden Saison in den Reihen des österreichischen Fußballmeisters LASK auflaufen.
Der 1,93 Meter große Innenverteidiger kommt vom schottischen Erstligisten St. Mirren, mit dem Klub aus Paisley gewann er in der vergangenen Saison den Ligapokal mit einem Finalerfolg gegen Celtic Glasgow. Der gebürtige Bristoler absolvierte laut LASK seine fußballerische Ausbildung bei Sheffield United, in Linz unterschrieb er bis 2029.
Freckleton bestritt vergangene Saison 47 Pflichtspiele und jedes davon über die volle Distanz, wie der LASK in einer Aussendung mitteilte. Sportdirektor Dino Buric erklärte, dass man dem jungen Engländer „die nötige Zeit“ geben werde, „den nächsten Schritt in seiner Entwicklung“ zu machen.
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