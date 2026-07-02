22-jähriger Engländer verstärkt Meister LASK

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger kommt vom schottischen Erstligisten St. Mirren, mit dem Klub aus Paisley gewann er in der vergangenen Saison den Ligapokal mit einem Finalerfolg gegen Celtic Glasgow. Der gebürtige Bristoler absolvierte laut LASK seine fußballerische Ausbildung bei Sheffield United, in Linz unterschrieb er bis 2029.