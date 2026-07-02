Von Black Wings nach Kanada: „Muss Chance nützen!“

Die Black Wings verlieren ein Super-Talent: Stürmer Jonathan Oschgan schafft den Sprung ins Mutterland des Eishockey und wechselt nach Kanada, wurde beim Import Draft der CHL von Baie-Comeau gezogen. Von Übersee aus will der 18-Jährige sein letztes Schuljahr am Linzer BORG und die Matura machen. Und sportlich träumt er freilich von der NHL.
„Schon als ich bei den Black Wings heuer mittrainieren durfte, war’s überwältigend. Jetzt vor über 4000 Fans zu treffen, ist ein geiles Gefühl“, strahlte er, als er im Dezember sein erstes Tor für den EHC erzielte. Nun stahlt Jonathon Oschgan erneut!
Vor Abflug erfolgt Trainingsstart noch mit Black Wings
Denn der seit Mai 18-Jährige schafft nun den Sprung ins Mutterland des Eishockey, wurde beim Import Draft der Canadian Hockey League CHLin der ersten Runde an gesamt 20. Position von Baie-Comeau ausgewählt, das in der Quebec Junior League spielt. „Nach Kanada zu wechseln, ist eine einmalige Chance, die ich einfach nützen muss, darauf arbeitet man hin“, sagt das Eigengewächs, das das kommende Maturajahr am Linzer BORG möglichst online bestreiten will. Anfang August wird Oschgan noch mit den Black Wings ins Training starten. Knapp 14 Tage später startet das Abenteuer in der 20.000-Einwohner-Kleinstadt rund zwei Stunden nördlich von Quebec.
Linz-Coach Lukas hat ein lachendes und weinendes Auge
Das Optimum wäre ein Jahr später natürlich der NHL-Draft, ansonsten stehen aber die Türen offen fürs College. Ein Traum wird wahr! „Bei dem mich in Linz alle unterstützt haben“, ist „Oschi“ dankbar. Coach Philipp Lukas: „Er hätte bei uns eine produktive Rolle erhalten, hätte sich weiter entwickeln können und hätte uns geholfen. Aber es ist trotzdem schön, wenn ein Spieler von uns im Ausland Karriere macht. Das spricht ja auch für unsere Organisation.“
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