Von Black Wings nach Kanada: „Muss Chance nützen!“

Vor Abflug erfolgt Trainingsstart noch mit Black Wings

Denn der seit Mai 18-Jährige schafft nun den Sprung ins Mutterland des Eishockey, wurde beim Import Draft der Canadian Hockey League CHLin der ersten Runde an gesamt 20. Position von Baie-Comeau ausgewählt, das in der Quebec Junior League spielt. „Nach Kanada zu wechseln, ist eine einmalige Chance, die ich einfach nützen muss, darauf arbeitet man hin“, sagt das Eigengewächs, das das kommende Maturajahr am Linzer BORG möglichst online bestreiten will. Anfang August wird Oschgan noch mit den Black Wings ins Training starten. Knapp 14 Tage später startet das Abenteuer in der 20.000-Einwohner-Kleinstadt rund zwei Stunden nördlich von Quebec.