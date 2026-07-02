Pizza, Pasta und Promis: Starauflauf in Linz

Warum kamen ein Topmodel, TV-Stars, Influencer und viele heimische Prominente nach Linz? Auf dem roten Teppich auf der Promenade gab sich die High Society regelrecht die Klinke in die Hand.
Wenn das Organisatoren-Team Adi Weiss und Michael Lameraner ruft, kommen die Promis in Scharen. So gab es Mittwochabend erstaunte Blicke zahlreicher Passanten, als auf dem roten Teppich vor der L’Osteria auf der Promenade das Blitzlichtgewitter einsetzte. Gastgeberin Maria Klara Heinritzi, Stiefschwester von Victoria Swarovsky, freute sich über viele bekannte Gesichter. So kam GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt extra von den Dreharbeiten aus Berlin, Topmodel Papis Loveday aus München und auch Deutschlands TV-Liebling Anja Kruse ließ sich die 15-Jahre-Feier des italienischen Restaurants nicht entgehen. „Es gibt genau das, was wir können – Pizza, Pasta und jede Menge Antipasti“, so die Chefin strahlend.
Treffen der einstigen „Dancing Stars“
Moderatorin Corinna Kamper-Campisi herzte ihre ehemaligen Dancing-Stars-Kolleginnen Nina Kraft und Simone Lugner. Letztere schwingt noch manchmal die Hüfte – „das Problem ist, einen passenden Partner zu finden“, zwinkerte die Witwe von Bau-Löwe Richard Lugner. Auffallend: Der amtierende Mister-Austria Christopher Dengg wich der 44-Jährigen nicht von der Seite. Angeblich nur eine gute Freundschaft. Sei’s drum, an dem Abend war die Stimmung ausgelassen. So tanzte Anja Kruse ausgelassen zu den Rhythmen von Schlönvoigt. „Ja, wenn ich nicht vor der Kamera stehe, arbeite ich auch noch als Discjockey.“
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