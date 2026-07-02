Pizza, Pasta und Promis: Starauflauf in Linz

Wenn das Organisatoren-Team Adi Weiss und Michael Lameraner ruft, kommen die Promis in Scharen. So gab es Mittwochabend erstaunte Blicke zahlreicher Passanten, als auf dem roten Teppich vor der L’Osteria auf der Promenade das Blitzlichtgewitter einsetzte. Gastgeberin Maria Klara Heinritzi, Stiefschwester von Victoria Swarovsky, freute sich über viele bekannte Gesichter. So kam GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt extra von den Dreharbeiten aus Berlin, Topmodel Papis Loveday aus München und auch Deutschlands TV-Liebling Anja Kruse ließ sich die 15-Jahre-Feier des italienischen Restaurants nicht entgehen. „Es gibt genau das, was wir können – Pizza, Pasta und jede Menge Antipasti“, so die Chefin strahlend.