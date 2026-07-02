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Tag 1 am Mega-Festival

Innviertel ist wieder vom Woodstock-Fieber erfasst

Oberösterreich
02.07.2026 17:32
Porträt von Lisa Stockhammer
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Lisa Stockhammer und Philipp Zimmermann

110.000 Besucher werden auch heuer wieder in Ort im Innkreis zum Woodstock der Blasmusik erwartet, wenn es heißt: „Love, Peace und Blasmusik“. Auch die „Krone“ ist mit dabei, begleitete die Besucher bei der Ankunft und hörte sich am Campingplatz um (siehe Video oben).

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Endlich wieder Woodstock der Blasmusik hieß es heuer bereits um 8 Uhr früh. Denn da eröffneten 14 Musiker mit der ersten offiziellen Woodstock-Fanfare das Mega-Festival in Ort im Innkreis. Doch den wartenden Besuchern konnte es gar nicht früh genug sein. Auch wenn jeder den neu gestalteten Eingangsbereich bestaunte, der dem Zugang zu einem riesengroßen Vergnügungspark gleicht, wollte jeder den besten Platz am Gelände ergattern und wieder dieses spezielle Woodstock-Fieber spüren.

Mit der Woodstock-Fanfare wurde das Festival eröffnet.
Mit der Woodstock-Fanfare wurde das Festival eröffnet.(Bild: Markus Wenzel)
Wenn man beim Woodstock Hilfe braucht, findet man schnell jemanden.
Wenn man beim Woodstock Hilfe braucht, findet man schnell jemanden.(Bild: Markus Wenzel)
Für die Mädels vom Musikverein in St. Martin im Mühlkreis ist das Woodstock ein Pflichttermin.
Für die Mädels vom Musikverein in St. Martin im Mühlkreis ist das Woodstock ein Pflichttermin.(Bild: Markus Wenzel)
Von der „Krone“ gab es am Eingang Bonuspunkte für die App
Von der „Krone“ gab es am Eingang Bonuspunkte für die App(Bild: Markus Wenzel)
Diese Jungs marschierten mit ihrer eigenen PV-Anlage durch den völlig neu errichteten, ...
Diese Jungs marschierten mit ihrer eigenen PV-Anlage durch den völlig neu errichteten, imposanten Eingang aufs Festivalgelände.(Bild: Markus Wenzel)

Seit 1.30 Uhr gewartet
„Wir sind bereits seit 1.30 Uhr da. Freuen uns, dass es losgeht“, sagte eine Gruppe aus der ersten Reihe, als sich die Partymeute in Gang setzte. Und auch Elisa aus der Südsteiermark konnte es kaum erwarten: „Wir sind um 2 Uhr losgefahren. Ich bin zum ersten Mal am Woodstock und weiß noch gar nicht so genau, was auf mich zukommt, aber es wird sicher hart.“

Apropos hart. So gestalteten sich auch die Aufbauarbeiten für den einen oder anderen. Doch die Woodstocker sind kreativ, ließen sich selbst durch Reifenpannen auf ihren Wägen oder verbogenen Zeltstangen nicht entmutigen. Was nicht passte, wurde eben passend gemacht.

Vanessa, Rosa und Emilie kamen aus Tirol ins Innviertel.
Vanessa, Rosa und Emilie kamen aus Tirol ins Innviertel.(Bild: Markus Wenzel)
Die Besucher sind bestens auf vier Tage Party vorbereitet.
Die Besucher sind bestens auf vier Tage Party vorbereitet.(Bild: Markus Wenzel)
Lisa und Theresa hatten mit ihrem Zeltaufbau keine Mühe.
Lisa und Theresa hatten mit ihrem Zeltaufbau keine Mühe.(Bild: Markus Wenzel)
Auch ein Reifenschaden konnte die Stimmung nicht trüben.
Auch ein Reifenschaden konnte die Stimmung nicht trüben.(Bild: Markus Wenzel)
Elisa, Daniel, Peter, Carmen und Thomas waren die Ersten.
Elisa, Daniel, Peter, Carmen und Thomas waren die Ersten.(Bild: Markus Wenzel)

Bei einem sind sich alle einig
„Ein bisschen ein Gefühl braucht man schon, aber eigentlich geht es ganz leicht“, lachten Lisa und Theresa aus dem Murtal, als sie ihr Zelt ausbreiteten. Gemeinsam mit 110.000 anderen Musikfreunden werden sie bis inklusive Sonntag das Innviertel in das Blasmusik-Mekka verwandeln. Denn bei einem sind sich alle einig: „Endlich wieder Woodstock!“. Auch die „Krone“ ist seit gestern an allen Festivaltagen vor Ort und berichtet auf allen Kanälen.

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