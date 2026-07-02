Innviertel ist wieder vom Woodstock-Fieber erfasst

110.000 Besucher werden auch heuer wieder in Ort im Innkreis zum Woodstock der Blasmusik erwartet, wenn es heißt: „Love, Peace und Blasmusik“. Auch die „Krone“ ist mit dabei, begleitete die Besucher bei der Ankunft und hörte sich am Campingplatz um (siehe Video oben).
Endlich wieder Woodstock der Blasmusik hieß es heuer bereits um 8 Uhr früh. Denn da eröffneten 14 Musiker mit der ersten offiziellen Woodstock-Fanfare das Mega-Festival in Ort im Innkreis. Doch den wartenden Besuchern konnte es gar nicht früh genug sein. Auch wenn jeder den neu gestalteten Eingangsbereich bestaunte, der dem Zugang zu einem riesengroßen Vergnügungspark gleicht, wollte jeder den besten Platz am Gelände ergattern und wieder dieses spezielle Woodstock-Fieber spüren.
Seit 1.30 Uhr gewartet
„Wir sind bereits seit 1.30 Uhr da. Freuen uns, dass es losgeht“, sagte eine Gruppe aus der ersten Reihe, als sich die Partymeute in Gang setzte. Und auch Elisa aus der Südsteiermark konnte es kaum erwarten: „Wir sind um 2 Uhr losgefahren. Ich bin zum ersten Mal am Woodstock und weiß noch gar nicht so genau, was auf mich zukommt, aber es wird sicher hart.“
Apropos hart. So gestalteten sich auch die Aufbauarbeiten für den einen oder anderen. Doch die Woodstocker sind kreativ, ließen sich selbst durch Reifenpannen auf ihren Wägen oder verbogenen Zeltstangen nicht entmutigen. Was nicht passte, wurde eben passend gemacht.
Bei einem sind sich alle einig
„Ein bisschen ein Gefühl braucht man schon, aber eigentlich geht es ganz leicht“, lachten Lisa und Theresa aus dem Murtal, als sie ihr Zelt ausbreiteten. Gemeinsam mit 110.000 anderen Musikfreunden werden sie bis inklusive Sonntag das Innviertel in das Blasmusik-Mekka verwandeln. Denn bei einem sind sich alle einig: „Endlich wieder Woodstock!“. Auch die „Krone“ ist seit gestern an allen Festivaltagen vor Ort und berichtet auf allen Kanälen.
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