Innviertel ist wieder vom Woodstock-Fieber erfasst

Seit 1.30 Uhr gewartet

„Wir sind bereits seit 1.30 Uhr da. Freuen uns, dass es losgeht“, sagte eine Gruppe aus der ersten Reihe, als sich die Partymeute in Gang setzte. Und auch Elisa aus der Südsteiermark konnte es kaum erwarten: „Wir sind um 2 Uhr losgefahren. Ich bin zum ersten Mal am Woodstock und weiß noch gar nicht so genau, was auf mich zukommt, aber es wird sicher hart.“