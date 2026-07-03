Endlich Durchatmen: Sommerfeeling statt Hitzewelle

Vorsicht bei Bergtouren: Schauer möglich

Bergfexe mit Tourenplänen am Wochenende sollten das Wetter aber genau im Blick behalten. Vor allem entlang der Nordalpen bleibt es wechselhaft, immer wieder sind einzelne Schauer möglich. Dafür sorgt ein lebhafter Wind aus Ost bis Nordwest vielerorts für zusätzliche Abkühlung. Am Abend dürfte zur Freude vieler sogar wieder ein Pullover gefragt sein, die Temperaturen gehen auf rund 20 Grad zurück.