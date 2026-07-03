„Betrug“? Unglücksrabe gab Kontakt nach WM-Aus zu

500-Hz-Sensor

Fakt ist aber: Ein 14 Gramm leichter 500-Hz-Sensor im Trionda-Ball von Adidas erfasst jede Berührung in Echtzeit und sendet die Daten an den Video-Assistenten. Im aktuellen Fall gab es einen Spitzenwert – und das reichte aus, um zu beweisen, dass Matanovic den Ball mit der Kopfspitze berührt hatte. Die letzten Zweifel beseitigte der Stürmer vom SC Freiburg nach dem bitteren Aus selbst: „Ehrlicherweise habe ich eine leichte Berührung der Haare gespürt und den Schiedsrichte gefragt, was los sei“, so Matanovic.