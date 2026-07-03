Leo XIV. rettet die Ehre der USA

Trump ist ein Unfall der Geschichte. Es gibt noch immer US-Amerikaner, die es wert sind, positiv hervorgehoben zu werden. Dazu zählt aus Chicago Robert Francis Prevost, heute Papst Leo XIV. Er ist geradezu das Gegenbild seines Landsmanns im Weißen Haus. Beider Lebenswege symbolisieren die Bandbreite dieser großen Nation. Leo XIV. ist jener Amerikaner, dem der katholische Konvertit und US-Vizepräsident JD Vance in MAGA-Manier bescheinigt, nicht katholisch genug zu sein.