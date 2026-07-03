Leo XIV. rettet die Ehre der USA

Morgen, am 4. Juli, feiern die USA den 250. Geburtstag. Früher war es traditionell ein Gedenken an die Gründungsväter der Nation, diesmal hat Trump ein Fest für sich daraus gemacht. Gerade deshalb sollte das positive Erbe dieser Staatsgründung nicht vergessen werden.
Trump ist ein Unfall der Geschichte. Es gibt noch immer US-Amerikaner, die es wert sind, positiv hervorgehoben zu werden. Dazu zählt aus Chicago Robert Francis Prevost, heute Papst Leo XIV. Er ist geradezu das Gegenbild seines Landsmanns im Weißen Haus. Beider Lebenswege symbolisieren die Bandbreite dieser großen Nation. Leo XIV. ist jener Amerikaner, dem der katholische Konvertit und US-Vizepräsident JD Vance in MAGA-Manier bescheinigt, nicht katholisch genug zu sein.
Zeitgleich zum 250. Jahrestag hat sich der Oberste Gerichtshof gemeldet und die Ehre der amerikanischen Demokratie gerettet. Die neun Richter fügten Trump mehrere schmerzhafte Niederlagen zu, obwohl Trump den Gerichtshof in seiner ersten Amtszeit mit drei konservativen Juristen nachbesetzen konnte.
Konservativ in guter amerikanischer Tradition heißt nicht automatisch MAGA. Vielleicht findet jetzt gerade ein konservatives Erwachen statt – im Kongress und an den Wahlurnen im November. Die USA haben in ihren 250 Jahren der Welt viel gegeben – nicht nur Trumps Zollvorschriften und andere Rempeleien.
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