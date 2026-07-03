Winter im Juli: Fordernde Einsätze für Bergretter

Belgier steckte in Ginzling fest

Wegen eines Gewitters traute sich am Mittwochnachmittag ein Belgier unterhalb der Mörchnerscharte in Ginzling im Zillertal nicht weiter und schlug Alarm. Die Bergrettung Ginzling fuhr laut deren Chef Ulli Huber in den Floitengrund, konnte wegen des Gewitters aber nicht weiter aufsteigen. „Eine Drohne hat den Belgier dann geortet“, so Huber. Schließlich barg der Notarzthubschrauber Heli 4 den Unterkühlten. Auch bei dem Einsatz setzte Schneefall ein.