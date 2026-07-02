Ein Frühstück mit dem Italo-Sänger genießen

Seit über 25 Jahren steht Aldo auf der Bühne und begeistert tausende Menschen mit seiner verblüffenden Ähnlichkeit zum großen italienischen Entertainer Adriano Celentano. In seiner mitreißenden, 2-stündigen Show präsentiert Aldo die bekanntesten Songs von Adriano Celentano und natürlich einen Querschnitt aus den beliebtesten Italo-Pop-Hits von Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Pupo und mehr. Gemeinsam mit seiner aus Bari stammenden 8-köpfigen BigBand samt Sängerinnen wird der Abend zu einem „Festa italiana“, wo mitgesungen und mitgetanzt werden darf und soll.