Ein Frühstück mit dem Italo-Sänger genießen

Er ist das Live-Double schlechthin und mit seinen Auftritten im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg längst eine Institution: Aldo Celentano ist am 15. und 16. Juli mit Big Band retour und für zwei „Krone“-Gewinner gibt’s Konzert-Tickets und ein ganz besonderes Treffen mit dem Sänger. Gleich hier mitspielen.
Seit über 25 Jahren steht Aldo auf der Bühne und begeistert tausende Menschen mit seiner verblüffenden Ähnlichkeit zum großen italienischen Entertainer Adriano Celentano. In seiner mitreißenden, 2-stündigen Show präsentiert Aldo die bekanntesten Songs von Adriano Celentano und natürlich einen Querschnitt aus den beliebtesten Italo-Pop-Hits von Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Pupo und mehr. Gemeinsam mit seiner aus Bari stammenden 8-köpfigen BigBand samt Sängerinnen wird der Abend zu einem „Festa italiana“, wo mitgesungen und mitgetanzt werden darf und soll.
Zusatzgewinn für „Krone“-Leser
1x2 Gewinner haben nicht nur die Chance auf die Konzerttickets am 15. Juli (19.30 Uhr) im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg, sondern frühstücken auch noch mit dem Sänger höchstpersönlich am 16. Juli im Arcotel Nike Linz! Dazu einfach im untenstehenden Formular Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Donnerstag, 9. Juli, um 9 Uhr möglich. Weitere Infos, Tickets und Gastro-Vorbestellungen unter: www.rosengarten.cc.