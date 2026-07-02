Starten die großen Ferien schon bald Mitte Juni?

Die Roten zeigen sich zumindest gesprächsbereit: „Die Idee, die Sommerferien zu bündeln, muss aber mit allen betroffenen Gruppen seriös diskutiert werden. In der Zwischenzeit gilt es, die Schulen ,hitzefit‘ zu machen“, sagt Bildungssprecherin Doris Margreiter. Und die Grünen? Klubobmann Severin Mayr: „Über eine Verlegung kann man reden. Aber egal in welche Richtung wir die Ferien verschieben, die Hitze lauert auch dort“, fordert er, die Schulen hitzeresistent zu machen, für Kühlung zu sorgen und mit Klimaanlagen auszustatten.