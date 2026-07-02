Woodstock der Blasmusik lockt mit neuem Eingang

Zahllose Highlights

Vier Tage lang feiern 110.000 Menschen friedlich und beschwingt die Musik und ihre Instrumente – und die „Krone“ ist live dabei! Wer schon einmal am Woodstock der Blasmusik war, der weiß, dass hier ab der ersten Minute viel geboten wird. Am Eingang erhalten die ersten 2000 Gäste traditionell mit dem „Krone“-Pass nicht nur Bonuspunkte für die Festival-App, sondern auch die Chance auf ein Stipendium bei der Woodstock Academy.