Woodstock der Blasmusik lockt mit neuem Eingang

Der neu gestaltete Eingangsbereich (samt Überraschung) ist nicht das Einzige, mit dem das Woodstock der Blasmusik ab Donnerstag wieder 110.000 Gäste ins Innviertel lockt. Die „Krone“ ist live dabei und berichtet auf allen Kanälen über das Festival.
Heute, Donnerstag, 8 Uhr, im idyllischen Ort im Innkreis: Die ersten Camper tummeln sich vor dem beeindruckenden neuen Eingang und freuen sich auf die besten Plätze am Campingplatz. Die Tore öffnen das Portal in die Welt der Blasmusik und endlich ist das Woodstock der Blasmusik eröffnet. Begleitet werden die ersten Festival-Gäste mit einer ganz besonderen Überraschung – aber dazu mehr in der morgigen Ausgabe der „OÖ-Krone“.
Zahllose Highlights
Vier Tage lang feiern 110.000 Menschen friedlich und beschwingt die Musik und ihre Instrumente – und die „Krone“ ist live dabei! Wer schon einmal am Woodstock der Blasmusik war, der weiß, dass hier ab der ersten Minute viel geboten wird. Am Eingang erhalten die ersten 2000 Gäste traditionell mit dem „Krone“-Pass nicht nur Bonuspunkte für die Festival-App, sondern auch die Chance auf ein Stipendium bei der Woodstock Academy.
Eigenes Redaktionsteam vor Ort
Im Hintergrund fängt ein eigenes „Krone“-Redaktionsteam von Beginn an die witzigsten und bewegendsten Momente ein und berichtet über alle „Krone“-Kanäle vier Tage lang direkt vom Festival. Erfrischende Begegnungen, Star-Interviews und auch Veranstalter Simon Ertl wird es zu sehen geben. Letzterer steht stellvertretend für ein riesiges Team, das seit Wochen unglaubliche Bühnen und andere Bauten errichtete. Schon vergangenes Jahr gelang mit der Bühne „Almdudler Sepp a Reh“ ein richtiger Hingucker. Eines vorweg: Heuer begeistert nicht nur der neue Eingang!
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