Mehrwertsteuer: „Das ist doch eine Mogelpackung!“



Die Stimmung in den Kommentaren ist damit eindeutig: Die meisten Leser sehen in der Steuersenkung keine echte Entlastung. Einig sind sich viele vor allem in einer Sache: Wer die angekündigten 100 Euro pro Jahr tatsächlich spüren soll, muss schon sehr genau auf seinen Einkaufszettel schauen. Und genau schauen sollte auch unsere Regierung: „Wenn unsere Regierung das alles lesen würde, wüssten sie was das Volk von diesem Schwachsinn hält ...“, meint „Krone“-Leser Neubruck. Wer weiß? Vielleicht lesen die werten Herren und Damen ja unser Leserecho und damit Ihre Kommentare.



Wie bewerten Sie die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel? Spüren Sie die Ersparnis bereits beim Einkauf? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!