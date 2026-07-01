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Mehrwertsteuer: „Das ist doch eine Mogelpackung!“

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01.07.2026 13:56
Die neue Steuerentlastung soll das Einkaufen billiger machen. Ob die Regierung allerdings mit so ...
Die neue Steuerentlastung soll das Einkaufen billiger machen. Ob die Regierung allerdings mit so viel Kritik gerechnet hat, darf bezweifelt werden.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Die Halbierung der Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel soll den Einkauf billiger machen und Familien um rund 100 Euro pro Jahr entlasten. In den Kommentaren stößt die Maßnahme jedoch auf wenig Begeisterung. Eine Auswahl der Reaktionen lesen Sie hier.

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Die Regierung verspricht niedrigere Preise bei Milch, Brot, Gemüse oder Eiern. Viele Leser reagieren darauf mit Spott. 100 Euro im Jahr seien angesichts steigender Kosten für Wohnen und Energie keine echte Hilfe, heißt es immer wieder. „Eine rein populistische Aktion“, „Mogelpackung“ und „typisch österreichischen Lösung“ ziehen die Kommentatoren über die Maßnahme her.

„Das reinste Kabarett“
Besonders kritisch wird gesehen, dass die Senkung an zahlreiche Bedingungen geknüpft ist. Ob Semmel, Butter oder Brot mit Körnern: Die komplizierten Regeln stoßen auf Unverständnis. Viele Leser bezweifeln zudem, dass die niedrigeren Preise von Dauer sein werden. „Da wäre besser gewesen, nichts zu tun“, zeigt sich KroneLeser1385 verägert.

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Sichernedso
Na super! Sehr gut in 14 tagen kostet es dann gleich viel wie vorher! Is eh Wurscht. Dafür geh Ma bis 70 arbeiten! Toll! Der Staat ist so gütig
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Audite1
Diese Mogelpackung wird von der sogenannten Regierung auch noch als Erfolg gefeiert!
Unfassbar, wie realitätsfern diese Typen sind!
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Billy2018
Eine typisch österreichische Lösung. Unglaublich welche Arbeit für die Händler dahintersteckt um diese eigenartige Regelung anzuwenden.
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Herbert1133252
Danke! Für so nen Blödsinn, so nen unnötigen Aufwand. Ein Fall für den Deregulierung Staatssekretär.
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„Was man spart, kassiert der Staat anderswo wieder“
Was hier vermeintlich eingespart wird, wird anderswo wieder einkassiert, sind sich viele einig: „Irgendwer spart 100 Euronen, aber ein Großteil bezahlt die Paketabgabe. Top Deal für den Finanzminister“, bringt es ContentPriv auf den Punkt. Andere weisen darauf hin, dass die eigentlichen Probleme weiterhin ungelöst seien. Der sogenannte Österreich-Aufschlag und die im Vergleich zu Deutschland höheren Lebensmittelpreise beschäftigen auch deutlich mehr als die nun angekündigten Centbeträge beim Einkauf: 

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Bayli31
Zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung beschloss die gesamte Regierung unter anderem eine neue Paketabgabe. Da kann man sich über so viel Unsinn wirklich nur noch an den Kopf fassen!
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SagittariusA
100 € im Jahr ? Und dafür habt ihr von der Regierung so lange gebraucht um das zu beschließen? Vielleicht klopft Ihr Euch jetzt noch gegenseitig auf die Schulter aufgrund Eurer Genialität!? In Wirklichkeit bleibt gar nichts über für die Bürger und Innen , weil das man sich beim Einkauf spart sowieso in andere Kanäle fließt---> Wohnen , Strom , Sprit, usw!
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LeserderZeitung
Anstatt sich mal dem Österreichaufschag zu widmen reduziert man die Steuereinnahmen um unser Budget weiter zu belasten.
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„Besser ein paar Cent weniger als gar nichts“ 
Zwischen all der Kritik finden sich aber auch vereinzelt Leser, die die Aufregung nicht nachvollziehen können; jede Entlastung sei willkommen. Für sie ist die Mehrwertsteuersenkung zwar kein großer Wurf, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.

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nicelife
Ist besser als gar nichts. Außerdem: wer lieber Schnaps und Chips kauft braucht auch keine Senkung der MWSt. Der sowieso zu viel Geld.
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homeinoffice
Viele Grundnahrungsmittel werden billiger und wieder beschweren sich alle. Normal ist das nicht mehr. Vermutlich erwarten hier alle tägliche Fertiggerichte umsonst.
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Die Stimmung in den Kommentaren ist damit eindeutig: Die meisten Leser sehen in der Steuersenkung keine echte Entlastung. Einig sind sich viele vor allem in einer Sache: Wer die angekündigten 100 Euro pro Jahr tatsächlich spüren soll, muss schon sehr genau auf seinen Einkaufszettel schauen. Und genau schauen sollte auch unsere Regierung: „Wenn unsere Regierung das alles lesen würde, wüssten sie was das Volk von diesem Schwachsinn hält ...“, meint „Krone“-Leser Neubruck. Wer weiß? Vielleicht lesen die werten Herren und Damen ja unser Leserecho und damit Ihre Kommentare. 

Wie bewerten Sie die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel? Spüren Sie die Ersparnis bereits beim Einkauf? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

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