Forenecho: „Authentizität wird belohnt!“



„Gute Arbeit und Authentizität werden belohnt“

Für die anderen Parteien dürfte die Wiederwahl Kahrs zur Lehrstunde werden. Neben dem großen Plus für die KPÖ kann lediglich die FPÖ ein zartes Plus verbuchen, SPÖ und NEOS schaffen hingegen nur mit Mühe den Wiedereinzug in den Gemeinderat. Welche Lehren werden die Parteien aus der Wahl ziehen können?



