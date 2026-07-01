Steuerhalbierung: Beim Einkauf schon gemerkt?

Ein paar Cent weniger für die Semmel, ein günstigerer Liter Milch, billigeres Obst und Gemüse: Seit heute gilt die halbierte Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel. Die Regierung rechnet mit einer jährlichen Ersparnis von rund 100 Euro für eine Durchschnittsfamilie. Der Handel verspricht, die Senkung vollständig weiterzugeben. Unsere Frage des Tages vom 1. Juli lautet: „Mehrwertsteuer gesenkt: Haben Sie es heute schon beim Einkauf gemerkt?“
Erwarten Sie sich, dass die Entlastung im Alltag spürbar sein wird, oder halten Sie die Ersparnis für zu gering, um wirklich etwas zu verändern? Ist die Mehrwertsteuersenkung aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Schritt gegen die Teuerung oder eher eine Maßnahme mit begrenzter Wirkung?
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