Wie viel verzeihen Sie Politikern?

Befürworter strenger Konsequenzen argumentieren, dass Politiker eine Vorbildfunktion haben und das Vertrauen der Bevölkerung nur erhalten bleibt, wenn Fehlverhalten klare Folgen hat. Gerade bei Delikten wie Alkohol am Steuer dürfe es keine Sonderbehandlung geben. Kritiker hingegen betonen, dass auch Politiker Menschen sind und Fehler machen können. Entscheidend sei, ob sie Verantwortung übernehmen und die rechtlichen Konsequenzen akzeptieren.