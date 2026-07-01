Steuer auf viele Lebensmittel ab sofort halbiert

Und wer sich eine Semmel plus Butter kauft, zahlt je 4,9 Prozent. Lässt man sich die Butter aber an der Theke gleich hineinstreichen, dann bleibt es bei zehn Prozent. Ebenso ist es, sobald man das Weckerl und die Butter gleich im Geschäft verspeisen will und sie sich dort an einem Imbisstisch servieren lässt. Für Konsumenten heißt es also aufpassen.