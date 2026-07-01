WM: England gegen DR Kongo ab 18 Uhr LIVE

Kongo hofft auf nächste Überraschung

Dennoch werden die Zentralafrikaner, die nach 1974 (damals als Zaire) erst zum zweiten Mal bei einer WM dabei sind und in der Gruppenphase eine der positiven Überraschungen waren, alles daran setzen, die englische Defensive ähnlich wie Panama zu testen. Die DR Kongo erreichte ein 1:1 gegen Portugal, verlor knapp 0:1 gegen Gruppensieger Kolumbien und stellte den Aufstieg als einer der besten Gruppendritten mit einem 3:1 gegen Usbekistan nach Pausenrückstand sicher. Dabei zeigten die Leoparden – so der Spitzname des kongolesischen Teams – vor allem eines: Vor großen Namen erstarren sie nicht gerade in Ehrfurcht. Und das sollte auch die Three Lions warnen.