Nervt Sie Ihr Partner bei dieser extremen Hitze?

Sie lieben Ihre große Liebe, das ist keine Frage. Aber jetzt mal ehrlich: Wenn die Temperaturen über Tage ins Unermessliche steigen, belastet das unsere Psyche und unser Miteinander. Und auch Ihre Beziehung?
Bei Hitze liegen unsere Nerven blank: Wir sind gereizt und explodieren rascher als üblich. Die hohen Temperaturen verändern belegter Maßen unser Denken, Fühlen und unseren Umgang miteinander. Demnach fragen wir uns: Merken auch Sie, dass Sie Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner an heißen Tagen (besonders) nervt?
Sind Sie dieser heißen Tage vielleicht ungeduldiger bei bestimmten Eigenarten des anderen, ärgert Sie so manche Aktion Ihrer besseren Hälfte mehr als sonst oder könnten Sie bei gewissen Aussagen Ihrer großen Liebe am liebsten losschreien?
Die gute Nachricht: Damit sind Sie nicht allein, das geht teils uns allen so. Die schlechte: Deswegen wird das Ganze aber nicht besser. Wie gehen Sie damit um, damit man an Hitzetagen nicht in Dauergezicke und permanenten Streitigkeiten versinkt?
Oder aber sind Sie gechillt wie immer und die Hitze kann auch Ihrer Beziehung nichts? Wir sind neugierig: Haben Sie den idealen kühlenden Tipp für uns?
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung zum Thema, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.