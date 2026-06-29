Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

HAND AUFS HERZ

Nervt Sie Ihr Partner bei dieser extremen Hitze?

Community
29.06.2026 08:45
Je heißer es wird, desto schneller sind wir gereizt. Hitze verändert unser Miteinander.
Je heißer es wird, desto schneller sind wir gereizt. Hitze verändert unser Miteinander.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, jakubzak - stock.adobe.com)
Je heißer es wird, desto schneller sind wir gereizt. Hitze verändert unser Miteinander.
Je heißer es wird, desto schneller sind wir gereizt. Hitze verändert unser Miteinander.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, jakubzak - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sie lieben Ihre große Liebe, das ist keine Frage. Aber jetzt mal ehrlich: Wenn die Temperaturen über Tage ins Unermessliche steigen, belastet das unsere Psyche und unser Miteinander. Und auch Ihre Beziehung?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Hitze liegen unsere Nerven blank: Wir sind gereizt und explodieren rascher als üblich. Die hohen Temperaturen verändern belegter Maßen unser Denken, Fühlen und unseren Umgang miteinander. Demnach fragen wir uns: Merken auch Sie, dass Sie Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner an heißen Tagen (besonders) nervt?

Sind Sie dieser heißen Tage vielleicht ungeduldiger bei bestimmten Eigenarten des anderen, ärgert Sie so manche Aktion Ihrer besseren Hälfte mehr als sonst oder könnten Sie bei gewissen Aussagen Ihrer großen Liebe am liebsten losschreien?

Die gute Nachricht: Damit sind Sie nicht allein, das geht teils uns allen so. Die schlechte: Deswegen wird das Ganze aber nicht besser. Wie gehen Sie damit um, damit man an Hitzetagen nicht in Dauergezicke und permanenten Streitigkeiten versinkt?

Oder aber sind Sie gechillt wie immer und die Hitze kann auch Ihrer Beziehung nichts? Wir sind neugierig: Haben Sie den idealen kühlenden Tipp für uns?

In aller Kürze

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung zum Thema, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
29.06.2026 08:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!
„JACKASS“ ist zurück
Älter geworden, aber kein bisschen vernünftiger
Folge von Samstag
Was tägliche Bewegung alles verändern kann
TV-Star ganz privat
Jorge González: DAS ist sein schönes Lebensmotto
Adabei Primetime
Realitystar: Lifting mit 29 ++ VIP-Treff in Tirol
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wie viel verzeihen Sie Politikern?
Frage des Tages
Hitzerekorde in Serie: Brauchen wir eine Siesta?
Diskutieren Sie mit!
Hitze-Alkoholverbot in Paris: Auch hier notwendig?
Frage des Tages
Kann Europa Chinas Vorsprung noch aufholen?
Diskutieren Sie mit!
Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
264.316 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
183.871 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
147.381 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3679 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2381 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1144 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr Community
Frage des Tages
Stehen Sie am Sonntag früh für das Match auf?
Diskutieren Sie mit!
Haben unsere Politiker noch das richtige Gespür?
Diskutieren Sie mit!
Klassenzimmer als Backofen: Hitzefrei für Schulen?
Frage des Tages
Tropennächte in Österreich: Schlafen Sie noch gut?
Diskutieren Sie mit!
Bauprojekte: Haben Bürger genug Mitspracherecht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf