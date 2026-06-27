Kann Europa Chinas Vorsprung noch aufholen?

Glauben Sie, dass Europa den technologischen Rückstand gegenüber China noch aufholen kann? Halten Sie Chinas Fortschritte für tatsächlich so groß, wie sie oft dargestellt werden, oder wird das Bild durch staatliche Propaganda und fehlende Transparenz verzerrt? Welche Rolle sollten Innovation, Forschung und wirtschaftliche Unabhängigkeit künftig in Europa spielen? Und was müsste sich ändern, damit Europa im globalen Technologiewettbewerb wieder an die Spitze rückt?