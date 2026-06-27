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Frage des Tages

Kann Europa Chinas Vorsprung noch aufholen?

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27.06.2026 11:43
(Bild: AFP/HECTOR RETAMAL)
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Von Community

China präsentiert sich seit Jahren als technologischer Vorreiter. Doch wie groß ist dieser Vorsprung tatsächlich? Während manche Experten China als künftige Technologiemacht Nummer eins sehen, verweisen andere auf staatliche Subventionen, eingeschränkte Transparenz und die starke Kontrolle der Medien. Unser Frage des Tages vom 27.06.2026 lautet daher „Kann Europa Chinas technologischen Vorsprung noch aufholen?“

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Glauben Sie, dass Europa den technologischen Rückstand gegenüber China noch aufholen kann? Halten Sie Chinas Fortschritte für tatsächlich so groß, wie sie oft dargestellt werden, oder wird das Bild durch staatliche Propaganda und fehlende Transparenz verzerrt? Welche Rolle sollten Innovation, Forschung und wirtschaftliche Unabhängigkeit künftig in Europa spielen? Und was müsste sich ändern, damit Europa im globalen Technologiewettbewerb wieder an die Spitze rückt?

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