Nur zwei von Putins Top-Anlagen blieben verschont

Während sich der Krieg an der Front seit Monaten weitgehend festgefahren hat, bzw. die Ukraine nun ihr Momentum für eine Offensive nutzen möchte, verfolgt Kiew in Russland selbst eine andere Strategie: Statt ausschließlich militärische Ziele nahe der Grenze anzugreifen, rückt zunehmend Russlands Energieinfrastruktur in den Fokus. Besonders Ölraffinerien gelten als strategisch wichtig, da sie nicht nur die heimische Treibstoffversorgung sichern, sondern auch für die russische Kriegswirtschaft von großer Bedeutung sind.