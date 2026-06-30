Wiener soll Sohn, Nichte, Neffen missbraucht haben

Auch Nichte im Intimbereich berührt

Am Dienstag kam es am Wiener Landesgericht zu einer überraschenden Wendung. Der Sachverständige ist sich sicher: „Die Aussagen der Kinder haben einen realen Ereignishintergrund“. Vor allem hätte der Sohn von den erlebten Übergriffen seiner Cousine gar nichts gewusst. Auch sie soll von dem 37-Jährigen im Intimbereich berührt worden sein. Von einem Lügenkonstrukt gehe der Experte nicht aus.