Sogar Heidi Klum stichelt gegen den Bundestrainer

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! Sogar Heidi Klum macht sich nach dem peinlichen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft über die Nagelsmann-Truppe lustig!
Wenige Stunden nach dem DFB-Debakel gegen Paraguay postete das Topmodel auf Instagram ein Video von sich auf dem Fußballplatz. Knallhart und kompromisslos knallt die 53-jährige Deutsche die Kugel in die Maschen!
Hier das Video dazu:
„Ich stehe das nächste Mal gerne zur Verfügung @dfb. Ich hätte den reingenagelt. Herzlichen Glückwunsch an Paraguay“, schreibt Heidi dazu – inklusive Seitenhieb gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann, den sie direkt markiert hat.
Ob dieser Antwortet? Wohl eher nicht! Knapp 20.000 Follower von Heidi hat das „Tor des Jahres“ aber gefallen.
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