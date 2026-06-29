Was ab 1. Juli auf Kunden von Temu & Co. zukommt

China-Riesen arbeiten an „Gegenstrategie“

Die Billiganbieter arbeiten jedenfalls schon an „Gegenstrategien“. Etwa mit der Errichtung von Lagern innerhalb der EU. Teilweise will man mit Partnern den 3-Euro-Zoll umgehen. Dieser wird, wie zuvor erwähnt, nur bei in Drittstaaten online gekauften und direkt an Verbraucher verschickte Ware schlagend. Solche Lager („Warehouses“) sind derzeit beispielsweise in Ungarn oder Polen geplant. Die EU-Kommission betont hier jedoch, dass Temu, Shein & Co. für Lieferungen in Lager in Europa aber – wie schon immer – ganz normal Einfuhrzölle zu bezahlen haben. Dennoch will die EU hier ganz genau hinschauen.