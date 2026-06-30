Nach bitterem WM-Aus: Teamchef zieht Konsequenzen!

Außerdem verwies Koeman auf eine schwere Krankheit seiner Frau, die ihn trotzdem stets unterstützt und ermutigt habe. Dafür sei er ihr unendlich dankbar. Die vergangenen Jahre hätten ihm einmal mehr bewusst gemacht, dass es Wichtigeres als Fußball gebe. Dank sprach Koeman auch allen Spielerinnen und Spielern, mit denen er zusammengearbeitet hatte, dem Verband und vor allem den Fans aus. „Es war mir eine große Ehre, die Niederlande als Nationaltrainer zu vertreten.“ Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Peter Bosz von Meister PSV Eindhoven.