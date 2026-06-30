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„Deshalb schmerzt es“

Nach bitterem WM-Aus: Teamchef zieht Konsequenzen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 23:41
Ronald Koeman ist nicht mehr Teamchef der Niederländer.
Ronald Koeman ist nicht mehr Teamchef der Niederländer.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Ronald Koeman ist als Teamchef der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Nach der bitteren Niederlage gegen Marokko (2:3 nach Verlängerung) im WM-Sechzehntelfinale zieht er Konsequenzen. In einem offiziellen Statement erklärt er emotional seine Entscheidung. 

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„Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden“, beginnt das Statement von Koeman, das der niederländische Verband auch auf Instagram geteilt hat. 

Seit 2023 war der ehemalige niederländische Nationalspieler als „Oranje“-Trainer aktiv. Zuvor war er bereits zwischen 2018 und 2020 Teamchef seines Heimatlandes. 

„Gerade deshalb schmerzt es“
„Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, empfinde ich vor allem Stolz und Dankbarkeit“, so Koeman weiter. Die Erwartungshaltung vor der WM war bei den Niederländern groß. Umso bitterer war das frühe Ausscheiden gegen Geheimfavorit Marokko. 

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Der Stachel bei Fans, Spielern und auch bei Koeman sitzt tief: „Gerade deshalb schmerzt es, dass meine Zeit bei Oranje so endet. Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich. Als Nationaltrainer trägt man diese Verantwortung. Die habe ich immer gespürt und werde sie auch immer spüren“, zieht der 63-Jährige deshalb die Konsequenzen.

Peter Bosz
Peter Bosz(Bild: AFP)

Außerdem verwies Koeman auf eine schwere Krankheit seiner Frau, die ihn trotzdem stets unterstützt und ermutigt habe. Dafür sei er ihr unendlich dankbar. Die vergangenen Jahre hätten ihm einmal mehr bewusst gemacht, dass es Wichtigeres als Fußball gebe. Dank sprach Koeman auch allen Spielerinnen und Spielern, mit denen er zusammengearbeitet hatte, dem Verband und vor allem den Fans aus. „Es war mir eine große Ehre, die Niederlande als Nationaltrainer zu vertreten.“ Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Peter Bosz von Meister PSV Eindhoven.

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