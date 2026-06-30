Abschied und Torte! ÖFB-Team fit für Spanien-Hit

Abschiedsfoto und Geburtstagstorte

Die Österreicher hatten ihr Quartier an der kalifornischen Pazifikküste am 4. Juni bezogen und waren zwischen den bisherigen WM-Spielen immer dorthin zurückgekehrt. Vor dem Start der vorletzten Einheit im Harder Stadium gab es ein Gruppenfoto aller ÖFB-Spieler und -Betreuer mit Mitarbeitern der University of California Santa Barbara (UCSB), die sie im Trainingsbetrieb am Campus unterstützt hatten. Bei der Ankunft des Teambusses wurde über die Lautsprecher „I am from Austria“ eingespielt.