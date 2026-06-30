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Lob trotz WM-Blamage

Merz-Wirbel zu DFB-Aus: Peinliche Panne zugegeben

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 23:02
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Wirbel um das groteske Lob des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz in den sozialen Medien nach dem WM-Debakel der DFB-Elf ist um eine skurrile Episode reicher. Denn etwa 20 Stunden nach dem fragwürdigen Posting haben sich Dienstagabend Regierungskreise zu Wort gemeldet und eine weitere Peinlichkeit offenbart ...

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Denn wie jetzt öffentlich wurde, soll der öffentlich viel kritisierte Kommentar des deutschen Kanzlers zum WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Kommunikationspanne gewesen sein.

„Da sist leider sehr ärgerlich“
Bei der auf X gesendeten Nachricht habe es einen „Abstimmungsfehler“ gegeben, hieß es aus Regierungskreisen. Das sei „leider sehr ärgerlich“.

Presse zerreißt DFB-Elf
Deutschlands 3:4 nach Elferschießen gegen Paraguay war von Medien als „Trauerspiel“, „Blamage“ und „Armutszeugnis für Fußball-Deutschland“ bezeichnet worden.

„Was für ein Spiel“: Verbreitung des Postings offenbar ein Versehen
Keine halbe Stunde nach Abpfiff lief auf dem offiziellen Kanzler-Account „Bundeskanzler Friedrich Merz“ trotzdem ein recht positiver Kommentar. „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel“, hieß es dort. „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

Posting: Merz sorgt mit Lob für DFB-Team nach WM-Aus für Kopfschütteln

Kanzler erntet Spott und Hohn im Netz
Spöttische Kommentare hatten nach der Partie nicht lange auf sich warten lassen. Die Wortkombination „Welches Spiel“ trendete rasch auf X. Auch die politische Konkurrenz reagierte mit Häme. „Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse“, schrieb etwa die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

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Und selbst die FPÖ machte sich auf X über den deutschen Kanzler lustig und fragt: „Welches Spiel hat dieser Herr eigentlich gesehen?“ Das Merz-Posting zeige laut den Freiheitlichen den realitätsfremden Zustand der „Systemparteien“ auf.

Auch die FPÖ macht sich über Kanzler Friedrich Merz lustig.
Auch die FPÖ macht sich über Kanzler Friedrich Merz lustig.(Bild: X.com)

Merz kontert Spott mit „Adler auf der Brust“
Merz sah sich veranlasst, dagegenzuhalten. „Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark“, konterte er die Kritik auf X (siehe Posting unten).

„Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“

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