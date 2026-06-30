Merz-Wirbel zu DFB-Aus: Peinliche Panne zugegeben

„Was für ein Spiel“: Verbreitung des Postings offenbar ein Versehen

Keine halbe Stunde nach Abpfiff lief auf dem offiziellen Kanzler-Account „Bundeskanzler Friedrich Merz“ trotzdem ein recht positiver Kommentar. „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel“, hieß es dort. „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

Posting: Merz sorgt mit Lob für DFB-Team nach WM-Aus für Kopfschütteln