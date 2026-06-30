Die Jubiläums-Tour ist keine Kaffeehaus-Rundfahrt

Am 8. Juli startete die 75. Auflage der Tour of Austria in Graz. Am 12. Juli kommt der Rad-Tross dann in Wien vor dem Burgtheater an. Gegenüber im legendären Café Landtmann gaben sich Österreichs Asse am Dienstag ein Stelldichein und übten schon mal, wie man in Wien korrekt einen Kaffee bestellt.
„Einen Kaffee, bitte.“ Die Bestellung von Patrick Konrad im legendären Café Landtmann in Wien sorgte bei Ober Rudolf für Kopfschütteln: „Das ist ein Überbegriff, das muss ein bisserl genauer gehen.“ Schließlich wurde es eine Melange.
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