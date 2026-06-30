Frankreich gegen Schweden ab 23 Uhr LIVE

Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM: Titelfavorit Frankreich wird von Schweden gefordert. Mit sportkrone.at sind Sie ab 23 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Nach der Rückkehr vom Begräbnis seiner Mutter hat Didier Deschamps die französische Mannschaft mit einer leidenschaftlichen Ansprache auf das erste Alles-oder-Nichts-Spiel eingeschworen. „Der erste Wettbewerb ist vorbei. Aber es gibt einen Zweiten. Die von euch, die bereits eine WM gespielt haben, wissen, jetzt ändert sich alles. Jedes Spiel kann das letzte sein“, warnte Frankreichs Teamchef vor dem Sechzehntelfinale in Boston.
Die französische Mission, den Langzeittrainer und Erfolgsarchitekten an der Seitenlinie mit einem weiteren WM-Titel zu verabschieden, ist erfolgreich angelaufen. Pünktlich vor den K.-o.-Runden hat sich die volle Offensivwucht entfaltet. Der Angriff der Superlative, der aus dem früheren (Kylian Mbappe), dem aktuellen (Ousmane Dembele) und vielleicht künftigen (Michael Olise) Ballon-d‘Or-Gewinner besteht, wird seinem Ruf gerecht.
Auch Flügelstürmer Desire Doue reihte sich zum Vorrundenabschluss gegen Norwegen in die Torschützenliste ein. Nicht zu vergessen, die Feuerkraft, die Frankreich etwa mit Bradley Barcola, Rayan Cherki und Jean-Philippe Mateta noch einwechseln könnte.
Schwedischer Kindheitstraum
„Wir fahren nach New Jersey, um gegen den besten internationalen Angriff der letzten 20 Jahre anzutreten“, schrieb die schwedische Tageszeitung „Aftonbladet“ und sprach von einem furchterregenden Ensemble, das „noch talentierter ist als bei den WM-Siegen 1998 und 2018“.
Auch Zlatan Ibrahimovic sieht kaum eine Mannschaft, die Frankreich schlagen kann. „Die einzige Chance für den Gegner ist, dass sie nachlässig werden und abschalten. Nur dann habe ich erlebt, dass ein Gegner ins Spiel findet“, sagte die als TV-Experte arbeitende, schwedische Fußball-Ikone. Schwedens Trainer Graham Potter sprach trotz geringer Erfolgsaussichten von „einem Spiel, von dem man als Kind geträumt hat“.
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