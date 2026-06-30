Frankreich gegen Schweden ab 23 Uhr LIVE

Nach der Rückkehr vom Begräbnis seiner Mutter hat Didier Deschamps die französische Mannschaft mit einer leidenschaftlichen Ansprache auf das erste Alles-oder-Nichts-Spiel eingeschworen. „Der erste Wettbewerb ist vorbei. Aber es gibt einen Zweiten. Die von euch, die bereits eine WM gespielt haben, wissen, jetzt ändert sich alles. Jedes Spiel kann das letzte sein“, warnte Frankreichs Teamchef vor dem Sechzehntelfinale in Boston.