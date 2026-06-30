Waldbrand in Ebensee: 80 Helfer waren im Einsatz

Ein Waldbrand in einem steilen, schwer zugänglichen Gelände am Arikogel in Ebensee hat am Dienstag rund 80 Personen von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei beschäftigt. Am Abend teilte das Bezirksfeuerwehrkommando dann mit, dass der Brand unter Kontrolle sei.
Die seit dem Vormittag mit dem Brand beschäftigten Einsatzkräfte hatten Unterstützung durch zwei Hubschrauber von Polizei und Bundesheer, die Löschwasser und Material auf den Berg flogen, erhalten. Auch rund 20 Fahrzeuge, darunter auch ein Kerosinanhänger zur Betankung, waren im Einsatz.
Die Bergrettung sicherte die Löschmannschaften mit Seilen im steilen Gelände ab. Das Feuer betraf rund 350 Quadratmeter. Für Mittwochfrüh ist eine neuerliche Kontrolle des Brandplatzes geplant.
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