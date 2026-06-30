Fan-Lärm vor Hotel! WM-Teilnehmer beschwert sich

Nach einer nächtlichen Ruhestörung durch mexikanische Fans vor dem Teamhotel hat Ecuadors Fußball-Verband (FEF) eine formelle Beschwerde bei den WM-Organisatoren eingereicht. Dieses Verhalten sei weit entfernt „von den Prinzipien des Fairplay, der Fairness und der Einheit, für die eine Weltmeisterschaft stehen sollte“, hieß es in einer Mitteilung wenige Stunden vor dem K.-o.-Spiel im Aztekenstadion (3 Uhr MESZ – hier im Liveticker).