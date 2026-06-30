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Vor Sechzehntelfinale

Fan-Lärm vor Hotel! WM-Teilnehmer beschwert sich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 22:35
Ecuador trifft im Sechzehntelfinale auf Co-Gastgeber Mexiko.
Ecuador trifft im Sechzehntelfinale auf Co-Gastgeber Mexiko.(Bild: AFP/MATTIA OZBOT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer nächtlichen Ruhestörung durch mexikanische Fans vor dem Teamhotel hat Ecuadors Fußball-Verband (FEF) eine formelle Beschwerde bei den WM-Organisatoren eingereicht. Dieses Verhalten sei weit entfernt „von den Prinzipien des Fairplay, der Fairness und der Einheit, für die eine Weltmeisterschaft stehen sollte“, hieß es in einer Mitteilung wenige Stunden vor dem K.-o.-Spiel im Aztekenstadion (3 Uhr MESZ – hier im Liveticker).

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„Aus diesem Grund richtet der FEF einen respektvollen Appell an die zuständigen Behörden, diesen Vorfällen größere Aufmerksamkeit zu schenken und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Unversehrtheit unserer Spieler, unseres Trainerstabs und unserer Fans zu gewährleisten“, teilte der Verband weiter mit.

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Ohne konkret auf Vorfälle einzugehen, betonte der Verband, darauf zu vertrauen, „dass diese unsportlichen Vorfälle das Fußballfest, das zwei Bruderländer verbindet, nicht trüben und dass Respekt, gesunder Wettbewerb und Fairplay vorherrschen werden“. Ecuador werde immer auf dem Rasen auf solche unsportlichen Aktionen reagieren.

Berichte: Polizei trifft gegen Mitternacht ein
Mexikanischen Medienberichten zufolge ließen Fahrer von Motorrädern die Motoren aufheulen und hupten vor dem Team-Hotel der Ecuadorianer im Stadtteil Santa Fe. Gegen Mitternacht soll die Polizei eingetroffen sein, um zu versuchen, die Fans zu zerstreuen. In sozialen Netzwerken habe es Aufrufe gegeben, mit Lautsprechern, Trommeln, Trompeten, Hupen und anderen Gegenständen, die Lärm verursachen, zum Hotel zu kommen, hieß es bei „El Financiero“ und „Record“.

Auch bei der Anreise nach Mexiko-Stadt hatte es schon Komplikationen für die Ecuadorianer gegeben. „Wir haben drei Stunden länger gebraucht als geplant. Wir wissen nicht, warum“, hatte Trainer Sebastian Beccacece bei seiner Pressekonferenz im Aztekenstadion berichtet, die rund 75 Minuten später als geplant begonnen hatte.

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