Rapids Wochen der Wahrheit: „Casting“ ist vorbei

Rapid war pleite, stand vor dem Konkurs, die Aktie war nur noch ein wertloses Souvenir, kein Geld da – und dann kam Ernst Dokupil. Über 21 Jahre ist es her, dass Rapid die letzte Siegesserie in der Klub-Geschichte hingelegt hat: Alle Neune, ehe ein 0:0 bei Salzburg den Lauf stoppte. Rapid wurde Cupsieger, ein Jahr später Meister. Was das mit der aktuellen Situation zu tun hat? Aus wirtschaftlicher Sicht zum Glück nichts. Aber ...