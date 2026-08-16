Rapids Wochen der Wahrheit: „Casting“ ist vorbei

Rapid will am Sonntag gegen den GAK „Dokupils Rekord“ einstellen, dann geht es mit der „Einsergarnitur“ weiter und gegen die Hearts um Millionen.
Rapid war pleite, stand vor dem Konkurs, die Aktie war nur noch ein wertloses Souvenir, kein Geld da – und dann kam Ernst Dokupil. Über 21 Jahre ist es her, dass Rapid die letzte Siegesserie in der Klub-Geschichte hingelegt hat: Alle Neune, ehe ein 0:0 bei Salzburg den Lauf stoppte. Rapid wurde Cupsieger, ein Jahr später Meister. Was das mit der aktuellen Situation zu tun hat? Aus wirtschaftlicher Sicht zum Glück nichts. Aber ...
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