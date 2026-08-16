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Rapids Wochen der Wahrheit: „Casting“ ist vorbei

Fußball National
16.08.2026 06:30
Rapid mit Stürmer Ercan Kara gewann bisher alle Pflichtspiele in dieser Saison.
Rapid mit Stürmer Ercan Kara gewann bisher alle Pflichtspiele in dieser Saison.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Rapid will am Sonntag gegen den GAK „Dokupils Rekord“ einstellen, dann geht es mit der „Einsergarnitur“ weiter und gegen die Hearts um Millionen.

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Rapid war pleite, stand vor dem Konkurs, die Aktie war nur noch ein wertloses Souvenir, kein Geld da – und dann kam Ernst Dokupil. Über 21 Jahre ist es her, dass Rapid die letzte Siegesserie in der Klub-Geschichte hingelegt hat: Alle Neune, ehe ein 0:0 bei Salzburg den Lauf stoppte. Rapid wurde Cupsieger, ein Jahr später Meister. Was das mit der aktuellen Situation zu tun hat? Aus wirtschaftlicher Sicht zum Glück nichts. Aber ...

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