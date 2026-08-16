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Kritischer Kipppunkt

Ab wann uns der Ventilator mehr schadet als nutzt

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16.08.2026 06:30
Gesundheitsbehörden warnen, dass Ventilatoren bei steigenden Temperaturen von Kühlung auf ...
Gesundheitsbehörden warnen, dass Ventilatoren bei steigenden Temperaturen von Kühlung auf Erwärmung umschalten und dann wie ein Heißluftofen wirken können.(Bild: sebra - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Ventilator an und Abkühlung genießen? Ganz so einfach ist es leider nicht: Wenn es draußen richtig heiß wird, kann die Wirkung des Ventilators ab einer bestimmten Temperatur ins Gegenteil umschlagen – er kühlt uns dann nicht mehr, sondern heizt uns auf. Ab welcher Temperatur man das Gerät besser ausschalten sollte, hängt allerdings von vielen Faktoren ab.

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Vor allem heute steigen die Temperaturen vielerorts in Österreich noch einmal sogar über der 35-Grad-Marke. Da Klimaanlagen hierzulande nach wie vor eher die Ausnahme denn die Regel sind, bleibt älteren und anderen von der Hitze geplagten Menschen in Innenräumen zumeist nur der Griff zum Ventilator. Doch Gesundheitsbehörden warnen, dass Ventilatoren bei steigenden Temperaturen von Kühlung auf Erwärmung umschalten und dann wie ein Heißluftofen wirken können. Aber ab wann ist es zu heiß?

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