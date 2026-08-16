Ab wann uns der Ventilator mehr schadet als nutzt

Vor allem heute steigen die Temperaturen vielerorts in Österreich noch einmal sogar über der 35-Grad-Marke. Da Klimaanlagen hierzulande nach wie vor eher die Ausnahme denn die Regel sind, bleibt älteren und anderen von der Hitze geplagten Menschen in Innenräumen zumeist nur der Griff zum Ventilator. Doch Gesundheitsbehörden warnen, dass Ventilatoren bei steigenden Temperaturen von Kühlung auf Erwärmung umschalten und dann wie ein Heißluftofen wirken können. Aber ab wann ist es zu heiß?