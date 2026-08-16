Mayer im brutalen Marathon sensationelle Zehnte

„Fast zu defensiv“

Julia Mayer nach dem Rennen: „Ich bin fast zu defensiv angegangen, dann habe ich selbst Tempo gemacht, und als niemand vorlaufen wollte, habe ich das halt gemacht. Alle waren dann überrascht, als ich Zweiter war. Das haben mir auch alle von unserem Team zugeschrieen, das wollte ja keiner glauben. Es war ein tolles Gefühl, da vorne zu laufen. Natürlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Top Ten war mein Ziel, das habe ich geschafft! Ich bin stolz, diesen Platz gehalten zu haben!“ Und die Zeit auf diesem harten Kurs sei auch ein Hammer gewesen, wie sie anfügte.