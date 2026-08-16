Diese Frau erbt größten Teil von Epsteins Vermögen

Fast acht Jahre lang gehörte die heute 37-Jährige zum engsten Kreis Jeffrey Epsteins. Der Frauenschänder finanzierte ihre Ausbildung, ihre Reisen, ihr Leben – und hat ihr einen erheblichen Teil seines Vermögens hinterlassen. Erst die Ermittlungsakten brachten ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter ans Tageslicht.