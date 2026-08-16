Die letzte Vertraute
Diese Frau erbt größten Teil von Epsteins Vermögen
Fast acht Jahre lang gehörte die heute 37-Jährige zum engsten Kreis Jeffrey Epsteins. Der Frauenschänder finanzierte ihre Ausbildung, ihre Reisen, ihr Leben – und hat ihr einen erheblichen Teil seines Vermögens hinterlassen. Erst die Ermittlungsakten brachten ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter ans Tageslicht.
Als Patienten Ende 2025 eine kleine Zahnarztpraxis im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn kontaktierten, trafen sie auf eine freundlich zurückhaltende Zahnärztin. Langes Haar, Columbia-Fleecejacke, leise Stimme, sehr zuvorkommend. Die Mitarbeiter stellten sie schlicht als „Dr. Karyna“ vor.
Kaum jemand dürfte gewusst haben, dass die Frau am Behandlungsstuhl Karyna Shuliak (37) war: Jeffrey Epsteins langjährige Freundin, seine Vertraute und die Frau, die nach seinem letzten Testament 100 Millionen Dollar erhalten sollte.
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