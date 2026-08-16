Ukrainische Drohnen
Gigantisches „Russen-Amazon“ Lager in Flammen
Die Ukrainer haben Moskau in der Nacht auf Sonntag mit 600 Drohnen attackiert, das ist eine der größten Angriffswellen bisher! Dabei steckten die Ukraine-Drohnen auch ein gigantisches Lager des „russischen Amazons“ in Brand, die Rauchsäule ist enorm.
Ein Drittel der rund 600 Drohnen aus der Ukraine konnte die russische Luftabwehr in der Region Moskau zerstören, schrieb der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. Die meisten Drohnen seien allerdings bereits vorher beim Anflug auf die Region abgewehrt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Bürgermeister.
Es habe sich um einen der größten Angriffe auf die Region gehandelt, schrieb der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, auf Telegram. Ein 83-jähriger Mann wurde in der Stadt Podolsk getötet. Bürgermeister Sobjanin sprach von drei Verletzten.
In den sozialen Medien kursieren Videos von dem Lagerhaus-Brand in Koledino:
Die Drohnen trafen in der Region Moskau mehrere Industrieeinrichtungen und setzten ein riesiges Lager des russischen Online-Händlers Wildberries in Brand, wie die ukrainische Nachrichtenseite „Kyiv Independent“ berichtet. Das Lager des „russischen Amazons“ in Koledino vor Moskau ist etwa so groß wie 28 Fußballfelder. Die aufsteigende Rauchsäule war von weitem zu sehen, wie Videos zeigen, die in den sozialen Medien kursieren.
Auch das Wildberries-Lagerhaus in der Stadt Domodedowo erwischten die ukrainischen Drohnen. Videos in den sozialen Medien zeigten auch dort viel Rauch und Flammen.
Der Rauch ist schon von weitem zu sehen, wie Videos zeigen:
Viele Wildberries-Lager attackiert
Es ist nicht das erste Mal, dass ukrainische Drohnen ein Lagerhaus von Wildberries attackiert haben. In den vergangenen Wochen standen mehrere Gebäude in Brand und brannten zumindest teilweise aus. Der Schaden für Wildberries ist enorm: Nach Berechnung des Wirtschaftsportals „The Bell“ Ende Juli vernichteten die Flammen allein Lagerräume im Wert von umgerechnet 400 Millionen Euro. Die dort gelagerten und zerstörten Waren hatten demnach noch einmal einen Wert von knapp 1,7 Milliarden Euro.
Das ukrainische Militär wirft Wildberries vor, mit Rüstungsgütern zu handeln. Diese Erklärung für den Drohnen-Hagel auf die Lager des Verhandhändlers wird aber von vielen bezweifelt. Wildberries sei kein militärisches Ziel, sagte etwa der Journalist Wladislaw Gorin in seinem Podcast beim russischen Exil-Medium „Meduza“.
Drei Tote in der Ukraine
Die Russen haben ebenfalls angegriffen: Bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Allein in der südlichen Industriestadt Krywyj Rih gab es nach einer Attacke mit ballistischen Raketen zwei Tote und 14 Verletzte, wie Selenskyj, der von dort stammt, bei Telegram mitteilte. Ein Mensch sei auch in Sumy im Nordosten des Landes getötet worden.
In der Hauptstadt Kiew und Umgebung seien sechs Menschen verletzt worden bei den russischen Angriffen. „Die Rettungsdienste sind an den Orten der morgendlichen und nächtlichen russischen Angriffe im Einsatz“, sagte Selenskyj. „Überall, wo die Russen mit ihren Raketen hinreichen, greifen sie die zivile Infrastruktur an“, erklärte der Präsident. Er warnte vor einer weiteren Angriffswelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.