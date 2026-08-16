„Empfinde mich als Teil von einem großen Ganzen“

Nicht nur für die KIB, die regelmäßig Weltstars begrüßt, auch für das Werner Berg Museum, das Ottowitz und Kurator Harald Scheicher kongenial leiten und weit über Österreichs Grenzen hinaus zum Treffpunkt der Kunstbegeisterten gemacht haben: „Bleiburg hat sich zur Kulturstadt entwickelt, weil alle an einem Strang ziehen. Ein immenser Vorteil ist, dass wir in einem Gebiet mit zwei Sprachwelten und Kulturräumen beheimatet sind, die zum Mikrokosmos zusammenwachsen. Ich sehe mich als Teil eines Ganzen – bin froh und demütig, dass ich hier leben und diesen offenen Geist mit so vielen Menschen teilen darf.“