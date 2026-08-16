So hart trifft die Dürre Österreichs Landwirte

Die Dürre setzt der heimischen Landwirtschaft massiv zu. Zu wenig Regen, trockene Böden und extreme Hitze lassen Ernten schrumpfen und Futter knapp werden. Ein Blick quer durch Österreich zeigt, wie unterschiedlich Bauern und Betriebe betroffen sind und welche neuen Wege manche bereits ausprobieren.