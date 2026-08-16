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So hart trifft die Dürre Österreichs Landwirte

Österreich
16.08.2026 06:45
Bauer Alfred Urak aus Kärnten in seinem ausgetrockneten Maisfeld in St. Kanzian
Bauer Alfred Urak aus Kärnten in seinem ausgetrockneten Maisfeld in St. Kanzian(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die Dürre setzt der heimischen Landwirtschaft massiv zu. Zu wenig Regen, trockene Böden und extreme Hitze lassen Ernten schrumpfen und Futter knapp werden. Ein Blick quer durch Österreich zeigt, wie unterschiedlich Bauern und Betriebe betroffen sind und welche neuen Wege manche bereits ausprobieren.

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Österreichs Felder dürsten und die Rechnung ist gewaltig. Eine Milliarde Euro: So hoch schätzt die Österreichische Hagelversicherung den bisherigen Schaden durch die historische Dürre 2026. Seit Mitte Juni fiel in manchen Regionen über 75 Prozent weniger Regen als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

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