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„Gut und richtig“

Ex-Teamspieler Trauner beendet seine Karriere

Fußball National
16.08.2026 11:04
Bei der EM 2024 glänzte Gernot Trauner als Torschütze für Österreich. Zwei Jahre später ist ...
Bei der EM 2024 glänzte Gernot Trauner als Torschütze für Österreich. Zwei Jahre später ist Schluss.(Bild: AP/Petr Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gernot Trauner beendet seine Profi-Karriere. Der ehemalige Teamspieler hängt mit 34 Jahren die Schuhe an den Nagel. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, fühle sich aber „so gut und richtig“ an, schreibt er auf Instagram.

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„Nach 16 Jahren voller Hingabe und Leidenschaft für den Fußball ist für mich der Moment gekommen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden“, meint Trauner. Zuletzt stand er seit 2021 bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Mit dem niederländischen Kultklub holte er 2023 sogar die Meisterschaft und 2024 den Cup. In Österreich erlebte Trauner seine Glanzzeit beim LASK, davor hielt er für Ried die Knochen hin. 

Gernot Trauner als holländischer Meister mit Feyenoord
Gernot Trauner als holländischer Meister mit Feyenoord(Bild: GEPA)

Jetzt, mit 34 Jahren hat er genug vom Profifußball. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber sie fühlt sich gut und richtig an. Ich habe viele Jahre mein Leben dem Fußball untergeordnet und jeden Tag versucht, das Beste aus mir herauszuholen. Diese Zeit war geprägt von großer Freude, aber auch von Enttäuschungen, Verletzungen und Comebacks. Ich habe niemals aufgegeben und immer an meine Chance geglaubt“, schreibt er auf Instagram.

Trauner streifte 16-mal den österreichischen Team-Dress über. Bei der EM 2024 glänzte er gegen Polen sogar als Torschütze.

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