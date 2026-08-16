Ex-Teamspieler Trauner beendet seine Karriere

Jetzt, mit 34 Jahren hat er genug vom Profifußball. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber sie fühlt sich gut und richtig an. Ich habe viele Jahre mein Leben dem Fußball untergeordnet und jeden Tag versucht, das Beste aus mir herauszuholen. Diese Zeit war geprägt von großer Freude, aber auch von Enttäuschungen, Verletzungen und Comebacks. Ich habe niemals aufgegeben und immer an meine Chance geglaubt“, schreibt er auf Instagram.