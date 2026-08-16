Vom Herzensprojekt und der Tour mit Maite Kelly

Auch für einen routinierten Profi nicht ,business as usual’. Die Blondine hatte sogar ihren eigenen „Fan-Girl-Moment“: „Über die Begegnung mit Christina Stürmer habe ich mich besonders gefreut. Ihre Karriere habe ich schon sehr lange verfolgt und dann plötzlich gemeinsam bei so einer großen Show dabei zu sein, ist schon ein ziemlich schöner Moment.“