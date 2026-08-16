Vom Herzensprojekt und der Tour mit Maite Kelly

Bereits zum sechsten Mal geht am 22. August die „Schlagernacht in Weiß“ mit Sängerin Natalie Holzner vor der beeindruckenden Kulisse der Burg Obervoitsberg über die Schlagerbühne – heuer sogar mit noch mehr Fans. Als Stargast ist unter anderem Vincent Gross angekündigt. Der Dresscode für den Abend ist natürlich Weiß.
Was als Idee für ein kleines Heimkonzert begann, ist inzwischen Fixpunkt für die Fans der steirischen Schlager-Königin Natalie Holzner. „Die Schlagernacht in Weiß ist ein Herzensprojekt“, erzählt die Ausnahmekünstlerin im „Krone“-Gespräch. „Dass wir die letzten Male immer ausverkauft waren und jedes Jahr Menschen teilweise von weit her nach Voitsberg kommen, bedeutet mir unglaublich viel.“
„Familiäre Atmosphäre“
Heuer wird zum ersten Mal das Kartenkontingent erweitert. „Trotzdem soll genau das erhalten bleiben, was die Schlagernacht für mich ausmacht: diese besondere, fast familiäre Atmosphäre auf der Burg“, ist die Sängerin schon voller Vorfreude. Unterstützt wird sie heuer wieder von tollen Kollegen, unter anderem von den Schlagersängern Vincent Gross und Petra Frey.
Starnacht am Wörthersee als Meilenstein
49 Auftritte hat die sympathische Sängerin 2026 bereits absolviert. „Wenn ich einen Höhepunkt herausgreifen müsste, wäre es ganz klar die Starnacht am Wörthersee. Vor dieser Kulisse, live im Fernsehen und gemeinsam mit so vielen großen Namen auf einer Bühne zu stehen, war für mich ein echter Meilenstein.“
Auch für einen routinierten Profi nicht ,business as usual’. Die Blondine hatte sogar ihren eigenen „Fan-Girl-Moment“: „Über die Begegnung mit Christina Stürmer habe ich mich besonders gefreut. Ihre Karriere habe ich schon sehr lange verfolgt und dann plötzlich gemeinsam bei so einer großen Show dabei zu sein, ist schon ein ziemlich schöner Moment.“
Es entsteht auch wieder neue Musik
Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nach dem 22. August nicht. Neben anderen Live-Auftritten geht Natalie Anfang September mit Allrounderin Maite Kelly auf Tour. „Eine beeindruckende Künstlerin“, strahlt Natalie. „Als die Anfrage kam, sie bei ihren Österreich-Konzerten als Support Act begleiten zu dürfen, habe ich mich unglaublich gefreut.“
Und in der wenigen Zeit, die zwischen den Auftritten bleibt, entsteht schon wieder neue Musik: „Ich merke gerade stärker denn je, wie wichtig mir das Live-Erlebnis ist. Nichts ersetzt diesen Moment, wenn ein paar hundert oder tausend Menschen gemeinsam einen Song singen.“
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