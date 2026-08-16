Intrigen, Sex und Verrat an unseren Parteispitzen

Und auch junge Leser sollen diesmal nicht zu kurz kommen: Viele warten sicher schon auf die Fortsetzung von „Erde 13“ von Andreas Langer. Diesmal müssen Levi und Gwendolin das „Rätsel des purpurnen Ozeans“ lösen. So spannend, dass 91 Jahre wie im Flug vergehen! Hendrik Lambertus hat die „Ninja School“ eröffnet – „Die erste Prüfung“ gefällt sicherlich nicht nur Ninjago-Fans. Mit „Fritzi Furchtlos“ bezaubert Katja Reider die ganz Kleinen – die anderen Ziegen wollen es nicht glauben, dass Fritzi vor nichts Angst hat. Nicht vor dem Wolf, nicht vor Gruselgeschichten oder Gewittern. Aber dann gerät ein Freund in Gefahr und das Zicklein wächst über sich hinaus. Süß!